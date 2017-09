Good Time: trailer italiano per il nuovo film con Robert Pattinson

Movies Inspired ha diffuso in streaming il trailer italiano di, film con protagonistapresentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes.

Diretto dai fratelli Ben e Joshua Safdie, la pellicola racconta dell’odissea di Constantine “Connie” Nikas (Pattinson) attraverso i luoghi più bui della città per cercare di tirar fuori di prigione Nick, il fratello più giovane, finito dentro dopo un tentativo di rapina in banca. Durante il cammino finirà per scendere sempre più in un mondo di violenza che potrebbe condurlo a scegliere se salvare se stesso o il fratello.

Scritto da Ronald Bronstein e Joshua Safdie, Good Time esordirà nelle nostre sale il 26 ottobre 2017. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh e Barkhad Abdi.