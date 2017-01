Golden Globe 2017: Tutti i vincitori

Nella notte dei Golden Globe 2017 le sorprese hanno riguardato sopratutto le serie televisive (The Crown e Atlanta); La La Land era atteso come grande premiato e ha riportato a casa sette globi.

Di seguito tutti i premiati nella serata presentata da Jimmy Fallon e che ha visto un ricco red carpet e numerosi interventi di star sul palco.

Miglior film drammatico

Moonlight di Barry Jenkins

Miglior regista

Damien Chazelle per La La Land

Miglior attrice drammatica

Isabelle Huppert per Elle

Miglior attrice in una commedia o musical

Emma Stone per La La Land

Miglior attore in un film drammatico

Casey Affleck per Manchester by the Sea

Miglior attore protagonista di una commedia o musical

Ryan Gosling per La La Land

Miglior attore non protagonista in un film

Aaron Taylor-Johnson per Animali notturni

Miglior attrice non protagonista in un film

Viola Davis per Fences (Barriere)

Miglior canzone originale

City of Stars di La La Land (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul)

Migliore colonna sonora

La La Land (Justin Hurwitz)

Miglior commedia

La La Land di Damien Chazelle

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Miglior attrice in una serie drammatica

Claire Foy per The Crown

Miglior attore in una serie tv musical o commedia

Donald Glover per Atlanta

Miglior attore in una miniserie

Tom Hiddleston per The Night Manager

Miglior cartoon

Zootropolis

Miglior film straniero

Elle di Paul Verhoeven (Francia)

Miglior sceneggiatura

Damien Chazelle per La La Land

Miglior attrice non protagonista in una serie

Olivia Colman per The Night Manager

Miglior attore non protagonista in una serie

Hugh Laurie per The Night Manager

Miglior serie o film per la tv

American Crime Story: The people vs O.J. Simpson

Miglior attrice in una serie o film per la tv

Sarah Paulson per American Crime Story

Miglior serie o film per la tv: musical o commedia

Atlanta

Miglior attrice in una serie: musical o commedia

Tracee Ellis Ross per Black-ish

Miglior attore in una serie drammatica

Billy Bob Thornton per Goliath