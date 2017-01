Golden Globe 2017: Andrew Garfield orgoglioso di Emma Stone

È stato l'unico ad alzarsi in piedi quando l'ex fidanzata Emma Stone è stata chiamata sul palco per ritirare il premio da Miglior Attrice protagonista per La La Land.

Emma Stone non se n'è minimamente accorta, presa dall'emozione del momento, ma il suo ex fidanzato Andrew Garflied è stato l'unico a tributarle una standing ovation. La Stone è stata tra i premiati dei Golden Globe 2017, la sua Mia le ha permesso di vincere il globo da miglior attrice e in generale per La La Land, il musical firmato Damien Chazelle, è stato un trionfo di premi. Appena chiamata sul palco, l'attrice si è alzata dal tavolo e durante la sua camminata, la camera ha inquadrato una sola persona in piedi in sala, Garfield.

I due sono stati fidanzati per quattro anni e sono rimasti in ottimi rapporti, la stessa Emma aveva detto in un'intervista su Vogue lo scorso ottobre di voler ancora bene a Andrew. L'attore era presente alla serata perché candidato per Hacksaw Ridge.