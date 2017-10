Gold Star: trailer per l'ultimo film con Robert Vaughn

Turn Key Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, pellicola che segna l’ultima performance di, scomparso lo scorso 11 novembre.

Scritto, diretto e interpretato da Victoria Negri, nel cast del film troviamo anche Catherine Curtin e Jacob Heimer, ed prodotto dalla stessa Negri, Katie Maguire, Effie Fradelakis e Ellyn Vander Wyden. Sarà disponibile in VOD dal 10 novembre 2017.

Obbligato a imparare a suonare il piano fin da piccolo dal padre, il cui sogno era quello di diventare un famoso pianista, Vicki (Negri) diventa una studentessa prodigio alla Julliard. Improvvisamente dciderà di abbandonare tutto, consapevole che quello che sta perseguendo è il sogno del padre e non il suo.

Vaughn era noto per le sue parti in film come Superman III, I Magnifici Sette e la serie The Man from U.N.C.L.E.