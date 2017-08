Godzilla vs. Kong: King Kong sarà ancora più imponente!

L'aspetto di King Kong era già impressionante nel recentema a quanto sembra il suo aspetto potrebbe avere delle sostanziali modifiche in Godzilla vs. Kong . A dichiararlo lo stesso regista del film,, che in una recente intervista si è soffermato sull'aspetto che avrà il gigantesco gorilla nella sua pellicola.

Parlando a SlashFilm, Adam Wingard ha dichiarato:"Kong nell'ultimo film è costantemente sotto attacco. Le cose vanno male e ci sono stati molti interventi umani. Sarà interessante vedere un Kong più robusto, dalle dimensioni molto più imponenti. Solo così potrà competere con Godzilla. Inoltre voglio che ci sia un vincitore finale; il film originale fu molto divertente ma non fino in fondo perchè non prende una posizione. La gente sta ancora discutendo su chi abbia vinto. E voglio che alla fine del mio film la gente esca e sappia il nome del vincitore."