Godzilla vs. Kong: Il regista: "Sarà una zuffa epica tra Mostri Giganti!"

, diretto dal regista, sarà certamente un film dai tratti epici, considerato che riunirà i due mostri più famosi di sempre. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla pellicola?

Innanzitutto bisogna dire che, grazie al perfezionamento incredibile raggiunto dagli effetti speciali, sarà davvero una pellicola importante questa di Wingard che, pare, porterà non solo lo scontro tra i due sullo schermo, ma anche una profonda componente emozionale sarà mostrata agli spettatori. Ecco cosa ha in mente:

"Voglio davvero che questi personaggi vengano presi sul serio. Voglio che siate tutti investiti da una potente ondata emozionale, non solo per i personaggi umani, ma soprattutto dai mostri. Se fosse per me, io vorrei vedere tutti in lacrime alla fine del film."

Dobbiamo aspettarci un melodramma a tema mostri? Beh, non proprio... Il regista ha continuato, specificando che:

"Ci sarà una lotta tra due mostri di enormi dimensioni. Moltissime scene mostreranno i due mostri arrabbiati, l'uno contro l'altro, ma alla fine della fiera, voglio comunque inserirvi una componente emozionale. Secondo me è interessante l'idea di essere coinvolti a livello emotivo da questi bestioni!"

Come vi sembra questa prima idea che ha il regista di Godzilla vs Kong? Volete affezionarvi ai mostruosi protagonisti? Ditecelo nei commenti.