Godzilla vs. Kong: Adam Wingard: "Nessun dubbio su chi vincerà alla fine!"

, il regista di Godzille vs. Kong , ha in mete un vincitore della battaglia tra i due mostri e aggiunge qualcosa su un altro film del franchise,

Wingard dunque ha parlato di come, nel suo film, si vedrà un chiaro vincitore nella battaglia tra i due mostri, cosa in netta opposizione con quanto avvenuto nella pellicola del 1962; inoltre, ha parlato di come è stata la sua visita sul set di Godzilla: King of the Monsters.

Una delle cose che esalta di più le persone, pensando alla lotta tra i due mostri giganti, kong e Godzilla, è chi possa vincere tra i due. Chi è il più forte? Mentre promuoveva il suo nuovo progetto per Netflix, Death Note, Adam Wingard ha dichiarato che il suo film avrà un vincitore chiarissimo.

"Voglio che ci sia un vincitore. Il film originale era molto divertente, ma lasciava l'amaro in bocca proprio a causa del fatto che non si capiva bene chi era il vincitore. Ancora ci sono persone che discutono su chi sia stato il vincitore di quella battaglia! E io non voglio che le personae vadano via dal cinema, dopo aver visto il mio film, con la stessa sensazione, voglio che invece escano con la consapevolezza che "ok, c'è un vincitore"."

Poi Wingard ha accennato qualcosa sulla sua visita al set del film diretto da Michael Dougherty Godzilla: King of the Monsters, attualmente in corso d'opera ad Atlanta:

"E' stato veramente bello. Una parte di me voleva stare lì e vedere cosa significa lavorare su una produzione da 200 milioni di dollari - o più. E mi sono sentito piuttosto sollevato quando, ad un certo punto, mi sono reso conto che certi film possono solo diventare più grandi. E' questo che ho imparato da quell'esperienza. E' stato educativo da quella prospettiva. Mike è stato molto gentile. non l'avevo mai incontrato prima. L'ho incontrato mentre era intento a fare delle fotografie, stava scherzando con qualcuno e io sono arrivato e ho detto "beh, è incoraggiante vedere che ti stai divertendo" perché sapete, lui era in mezzo alla fase produttiva, e avrei benissimo potuto trovarlo in condizioni pessime, molto nervoso; non è stato così."

Vedremo cosa verrà fuori da questa epica battaglia che tornerà sullo schermo in Godzilla vs. Kong!

