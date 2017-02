Godzilla: Kyle Chandler sarà il padre del personaggio di Millie Bobby Brown

Sembra proprio che la nuova pellicola intitolatametterà in scena una piccola reunion tra attori già apparsi su. Da poco è stato confermato, infatti, che, star di, si unirà alla giovanedinel cast della pellicola.

In particolare, nel sequel della Legendary, Chandler ricoprirà il ruolo del padre della Brown. L'attore, che vedremo presto nella prossima e terza stagione di Bloodline, che sarà il capitolo conclusivo della serie Netflix, ha fatto anche parte del cast del film candidato all'Oscar Manchester by the Sea.

Il regista di Krampus, ovvero Michael Dougherty, sta dirigendo il progetto e ha scritto la sceneggiatura con Zach Shields.

Come ricorderete Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe e Elizabeth Olsen hanno recitato nel reboot del 2014 intitolato Godzilla, diretto da Gareth Edwards e, stando alle fonti, sembra che sarà solo Watanabe a tornare per il sequel.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti. Alex Garcia supervisionerà il progetto per Legendary. Godzilla: King of Monsters è impostato per fare il suo debutto nei cinema statunitensi il 22 marzo 2019, con il mash-up che vedrà Godzilla contro King Kong in programma per un'uscita l'anno successivo, il 29 maggio 2020.

La Legendary ha stretto un accordo di distribuzione con la Universal, ma al fine di poter consentire l'incontro tra Godzilla e King Kong, lo studio ha restituito i diritti di Warner Bros.