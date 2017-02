Godzilla: King of the Monsters, Vera Farmiga entra nel cast

Dopoche ricoprirà il ruolo del padre del personaggio dinella pellicola dellae della, oraha firmato per interpretare la madre della famiglia all'interno della pellicola.

Il precedente Godzilla ha incassato un totale di 529 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. Il cast era composto da Aaron Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins e Bryan Cranston. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che il personaggio di Watanabe tornerà anche per questa nuova pellicola.

Dougherty si sta occupando della stesura della sceneggiatura di Godzilla: King of the Monsters, per cui non sono ancora stati rivelati i dettagli ufficiali della trama. Legendary ha già annunciato, tuttavia, l'aggiunta di molti altri famosi Toho Kaiju, tra cui Rodan, Mothra e King Ghidorah.

La pellicola è parte del nuovo Monsterverse cinematografico di Legendary e Warner Bros., che comprende anche l'imminente Kong: Skull Island, che uscirà nelle sale il 10 marzo. Successivamente all'uscita di Godzilla: King of the Monster il 22 marzo 2019, ci sono piani per la produzione di un film che attulamente viene designato con il titolo di Godzilla vs king Kong, impostato per un debutto che dovrebbe avvenire il 29 maggio 2020.