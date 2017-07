Godzilla: King of the Monsters, Rodan e Ghidorah in un nuovo teaser video

Mediante la pagina twitter ufficiale di, laha rilasciato quest'oggi online un breve teaser video di Godzilla: King of the Monsters per anticipare l'arrivo di

Sapevamo già che nel sequel del film di Gareth Edwards diretto da Michael Dougherty sarebbero comparsi molti degli iconici nemici kaiju di Godzilla, ma adesso c'è un senso di ufficialità aggiunto al tutto. Il video mostra delle sequenze di svariate attività della Monarch, secondo una precisa timeline, dalle quali si evince un monitoraggio e una documentazione continua sull'esistenza di creature gigantesche sulla Terra, partendo dagli eventi di Skull Island svoltisi nel 1973.



La breve clip inizia con la Monarch che mette sotto quarantena il vulcano nella Isla De Mona nel 1991, il che è un preciso richiamo a Rodan, il famoso Pternadonte irradiato che nidifica proprio sui vulcani e che debuttò nel film Rodan del 1956. Segue un riferimento a Ghidorah, il drago a tre teste, che da quanto si legge "è stato ritrovato sigillato tra i ghiacci dell'antartico" nel 2016, esattamente due anni dopo gli avvenimenti visti in Godzilla a San Francisco. Il marker, denominato "Monster Zero", contiene anche una nota finale della Dottoressa Vivienne Graham (Sally Hawkins) di Monarch, dove scrive che "il diavolo ha tre teste", lasciando pochi dubbi sull'identità del mostro.



Godzilla: King of Monsters vedremo quindi la Monarch combattere contro queste entità preistoriche dalle dimensioni enormi al fianco di Godzilla, in modo da mantenere la supremazia dell'uomo sulla Terra. Nel cast troveremo Vera Farmiga, Ken Watanabe, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas MIddleditch, O'Shea Jackson, Aisha Hinds e Zhang Ziyi, per un'uscita prevista nelle sale il 22 marzo 2018.