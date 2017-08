Godzilla: King Of The Monsters - il film è connesso con l'originale del 1954?

, regista del prossimo film su Godzilla, Godzilla: King of The Monsters , ci regala uno spunto che potrebbe connettere la pellicola in uscita nel 2019 al classico del 1954. Guardate!‏

La produzione del film della Legendary Pictures e della Warner Bros. continua e adesso il regista, Mike Dougherty, ha rivelato, in un'immagine dal set, un dettaglio, un easter egg vero e proprio, che potrebbe ricollegare l'originale Godzilla al nuovo film.

L'immagine, postata da Dougherty su Twitter, mostra qualcosa che i fan di Godzilla certamente riconosceranno: il letale dispositivo "succhia-ossigeno" che appare nella pellicola degli anni '50, sviluppato dal Dr. Serizawa, che rimuove l'ossigeno da qualunque cosa, che sia un corpo o dell'acqua e venne usato per distruggere Godzilla nel classico. Anche se c'è il Dr. Serizawa nelle nuove produzioni - interpretato da Ken Watanabe - il suo personaggio è molto diverso da quello dell'originale e dunque, se mai l'arma verrà reinserita nel nuovo Godzilla: King of the Monsters, bisognerà vedere come verrà fatto e anche, soprattutto, se verrà inserita.

Diretto dal regista Dougherty, il sequel di Godzilla vede nel cast: Vera Farmiga (The Conjuring franchise), Ken Watanabe (L'Ultimo Samurai), Sally Hawkins (Blue Jasmine), Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Bradley Whitford (Get Out), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Charles Dance (Game of Thrones), O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds (Star Trek Into Darkness) e Zhang Ziyi (Memorie di una Gheisha).

Dougherty ha scritto la sceneggiatura insieme a Zach Shields. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, mentre Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira sono produttori esecutivi. Alexandra Mendes co-produce per conto della Legendary.

Le riprese si svolgono principalmente ad Atlanta, Georgia.