Godzilla: King of the Monsters, Anthony Ramos entra nel cast

Anche se ancora non si sa molto su, sappiamo ora chesi unirà al gruppo di lavoro della Legendary e Warner Bros. il film, diretto da, uscirà nelle sale americane il 22 marzo 2019

Per la parte che ha interpretato nel musical Hamilton, Ramos ha vinto numerosi premi, tra cui Tony e Grammy awards. Deadline, che ha riportato la notizia del casting di Anthony Ramos, rivela anche che l'attore interpreterà il Caporale Mendoza, descritto come un uomo "calmo e freddo in superficie, il cui coraggio non deve essere sottovalutato in campo di battaglia."

Il dettagli della trama di Godzilla: King of the Monsters ancora non ci sono, poiché è in pre-produzione. Gli altri attori del cast sono Millie Bobby Brown (Stranger Things), Vera Farmiga (The Conjuring), Kyle Chandler, Ken Watanabe (Inception), O'Shea Jackson Jr. e Aisha Hinds.

Ramos sarà anche nel nuovo film di Bradley Cooper, con Lady Gaga, A Star is Born.