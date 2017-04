Godzilla: King Of The Monsters, Aisha Hinds si unisce al cast

In ordine di tempoè l'ultima star che entra ufficialmente a far parte del film, per la regia di

La Hinds sarà in squadra con i già scritturati Millie Bobby Brown, Vera Farmiga e Kyle Chandler, con Ken Watanabe che tornerà come unico attore già presente nel primo film. c'è anche O’Shea Jackson Jr., ma il suo ruolo ancora non si conosce.

La sceneggiatura è di Michael Dougherty, co-scritta insieme a Zach Shields che ha già lavorato con lui nella pellicola del 2015 Kampus, un film horror. La produzione dovrebbe iniziare ad Atlanta, in Georgia, quest'estate.

Della trama di Godzilla: King Of The Monsters non si sa ancora nulla ma questo è il terzo film della Warner Bros che tratta di mostri leggendari e la saga dovrebbe portare in futuro a un film su Godzilla contro King Kong.