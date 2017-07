Godzilla: King of Monsters, il viral marketing anticipa l'arrivo di Mothra!

Continua il viral marketing dell'atteso Godzilla: King of Monsters di, sequel dell'ottimo reboot diche ci regala oggi un'anticipazione su uno degli iconici kaiju che il nostro predatore alpha affronterà nel film:

Sempre usando il fake user Monarch, nome della società incaricata dal governo di ricercare e studiare queste grandi creature, la produzione ha rilasciato una sorta di piccolo concept dedicato proprio a Mothra, che comparirà in King of Monsters insieme a King Ghidorah e Rodan.



La descrizione del tweet riporta: "Sbloccato: File classificato Monarch#63061 - Temple of the Moth, Provincia di Yucca - E. Russell #MonarchSighting". E ovviamente l'immagine impressa nella scultura in foto è quella della sagoma di Mothra.



Godzilla: King of Monsters vedrà nel cast Vera Farmiga, Ken Watanabe, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas MIddleditch, O'Shea Jackson, Aisha Hinds e Zhang Ziyi, per un'uscita prevista nelle sale il 22 marzo 2018.