Godzilla: King of Monsters, le riprese inizieranno in estate

La produzione del filmha annunciato l'inizio delle riprese per la prossima estate, il 19 giugno ad Atlanta, in Georgia. Il film rappresenta il sequel di, reboot che ha generato un inaspettato successo al botteghino nel 2014. Alla regia del progetto non ci sarà Gareth Edwards ma Michael Dougherty.

La notizia del sequel è ufficiale da qualche mese e a fine gennaio è stata confermata la presenza nel cast della giovanissima star di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla trama e su altri membri del cast di Godzilla: King of Monsters. Nel frattempo tra qualche settimana potremo vedere il nuovo film su un altro gigante del grande schermo, King Kong, nel nuovo film Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman e John C. Reilly.