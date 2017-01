Godzilla 2 trova il suo regista

Variety conferma che la Legendary Pictures ha trovato ufficialmente il regista per il sequel diche, ricordiamo, dovrebbe essere titolato. Lo studio ha ingaggiatoper occuparsi della regia del film, svela il sito.

Dougherty era salito a bordo del progetto lo scorso anno, insieme a Zach Shields, in qualità di sceneggiatore; a quanto pare la Legendary è rimasta talmente colpita dallo script, da aver offerto la regia a Dougherty.

Dougherty ha diretto Krampus e Trick 'r Treat, due horror piuttosto acclamati, e dovrebbe dirigere il sequel di Trick 'r Treat prima di Godzilla 2. Come sceneggiatore si è fatto conoscere per la sceneggiatura di Superman Returns e X-Men 2, e come autore della storia di X-Men: Apocalisse.

Il film arriverà a marzo 2019 nelle sale, seguito da Godzilla vs. Kong a maggio 2020.