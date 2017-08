God of War: Jason Momoa dichiara che vorrebbe interpretare Kratos

Jason Momoa ha detto, durante un'intervista che potete vedere nel video qui sopra, che gli piacerebbe interpretare il ruolo diin

Jason Momoa è un attore decisamente "busy" ultimamente - il ruolo di Aquaman è naturalmente molto impegnativo considerato il fatto che lo interpreta in diverse pellicole del DC Extended Universe - ma in una recente intervista l'attore ha dichiarato qualcosa riguardo i suoi prossimi progetti.

Già sappiamo che Momoa ha firmato per interpretare Rico Rodriguez in Just Cause, un film che non ha nemmeno iniziato la produzione, e pare essere anche coinvolto nel reboot del classico Il Corvo. Ma c'è un ruolo che non gli dispiacerebbe interpretare in futuro, quello di Kratos.

Anche se al momento la Sony non ha in cantiere progetti che riguardino il making of di un film su God of War, la possibilità che si faccia resta, specialmente perché il franchise tornerà in pista il prossimo anno, con un gioco tutto nuovo, senza tralasciare il fatto che l'azienda è anche interessata a mettere su pellicola Uncharted.

Durante l'intervista a Momoa, un fan gli ha chiesto se fosse a conoscenza del franchise God of War, e se lui volesse o meno interpretare il ruolo di Kratos, l'attore ha risposto semplicemente "il tizio con il bianco e il rosso in faccia" e che sì, gli piacerebbe molto.

Per adesso aspettiamo di rivedere Jason Momoa nei panni di Aquaman in Justice League, a novembre.