Gli Universal Studios comprano una quota di minoranza di Amblin Partners

Lae lahanno annunciato da poche ore che laprenderà una quota di minoranza della, rafforzando il rapporto tra le due società. Con l'investimento, il presidente della, ovvero, si unirà al consiglio della

L'annuncio stato fatto da Ron Meyer, Vice Presidente della NBCUniversal, Shell, Donna Langley, Presidente alla Universal Pictures, e Steven Spielberg, il CEO Michael Wright, e il Presidente e Co-CEO Jeff Small della Amblin Partners.

Con questa nuova collaborazione, la Universal Filmed Entertainment entra a far parte del gruppo di investitori della Amblin Partners, che comprende Participant Media, Reliance Entertainment, Entertainment One (eOne) e Alibaba Pictures.

"Siamo grandi sostenitori della Amblin Partners e della sua comprovata capacità di creare il tipo di film di qualità che possono rivolgersi a un pubblico globale" - hanno dichiarato Meyer, Shell e Langley in un comunicato congiunto - "Steven è un genio ed è sempre stato parte della nostra famiglia, così come un partner incredibile per la Universal. Siamo entusiasti di diventare investitori strategici in un'azienda che lui, Michael e Jeff si sono impegnati a crescere.".