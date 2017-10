Gli ultimi Jedi: ecco la splendida action figure di Rey firmata Hot Toys!

Dopo il nuovo trailer e le varie anticipazioni, oggi laha annunciato l'action figure dedicata ain Star Wars: Gli ultimi Jedi in scala 1:6, dai dettagli curatissimi e a prima vista davvero ben realizzata.

La scultura è completa di una testa basata sul nuovo look che Daisy Ridley avrà nel sequel de Il risveglio della Forza, completa anche degli abiti che indosserà durante il suo allenamento su Ahch-To sotto il vigile sugardo del Maestro Luke Skywalker (Mark Hamill). L'action figure sarà dotata anche di una spada laser LED, con lame intercambiabili per imitarne l'uso. Nel pack ci saranno anche un blaster, ultimi ma non ultimi, due dolcissimi e coccolosi Porgs, le nuove creaturine simili ad uccelli che già stanno facendo impazzire i fan di mezzo modo e innervosire BB-8.



Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma la società ha detto che lo rivelerà nel corso dei primi mesi del 2018, quando Star Wars: Gli ultimi Jedi sarà ormai uscito nelle sale conquistando magari un nuovo primato rispetto al predecedente film.



Di seguito le caratteristiche specifiche dell'action figure di Rey:



- Corpo con 28 articolazioni

- 28 cm di altezza

- 7 pezzi di mani intercambiabili, tra i quali 1 coppia di pugni, 1 di mani rilassate, 1 per impugnare la Spada Lase, 1 per il blaster

- Ogni pezzo dipinto a mano



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.