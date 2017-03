Gli spin-off di Spider-Man non saranno parte dell'MCU?

è uno dei personaggi più famosi dei fumetti, questo è innegabile. E la Sony Pictures, che acquisì i diritti del personaggio anni fa, ha realizzato ben cinque adattamenti cinematografici, fatti di alti e bassi.

Quando l'esplosione dell'Universo Cinematografico Marvel Studios è avvenuta, la Sony ha tentato di lanciare il suo mini-universo dedicato all'Uomo Ragno, ideando spin-off e prequel vari. Il flop di critica e pubblico di The Amazing Spider-Man 2 portò la Sony a cancellare tutti i piani e a stringere un accordo con i Marvel Studios per 'reboottare' il personaggio all'interno del loro Universo Cinematografico di successo.

Dopo l'ottima prova in Captain America: Civil War, la Sony sfornerà Spider-Man: Homecoming quest'estate e ha già fissato per il luglio del 2019 l'uscita del suo sequel. Ma è chiaro che "condividere" l'Uomo Ragno con la Marvel per lo studio sembra poco e, a quanto pare, voglia anche lei continuare a produrre ulteriori film dedicati ad altri personaggi del suo mini-universo.

La notizia che vuole la Sony sviluppare degli spin-off incentrati su Venom e sulla Gatta Nera insieme a Silver Sable ha colto i numerosi fan di sorpresa: saranno parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios o degli spin-off scollegati? Borys Kit di The Hollywood Reporter sembra confermare le paure di tutti i fan dell'MCU: "Questi film non sono parte dell'MCU. Kevin Feige non è coinvolto".

Come saprete, la Sony detiene ancora i diritti di sfruttamento cinematografico di Spider-Man e, sebbene abbia fatto quest'accordo con i Marvel Studios, nulla le impedisce di sfornare altri film sui vari personaggi senza coinvolgere la Casa delle Idee. E' ovvio che tutto potrebbe cambiare con il tempo, vi terremo aggiornati.