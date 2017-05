Gli Incredibili 2: Michael Giacchino firmerà la colonna sonora del film

L'annuncio dell'atteso sequel deè avvenuto circa due anni fa, durante il tour promozionale di, ma da allora poco si è saputo sul sequel diretto da, eccetto una data d'uscita.

Oggi, però, grazie a una foto postata via Twitter, possiamo riportarvi la notizia che l'apprezzato e prolifico compositore Michael Giacchino (Rogue One, Jurassic World) tornerà a scrivere la colonna sonora del sequel del film d'animazione Disney Pixar, la cui produzione vedrà una veloce accelerata nei prossimi mesi, in vista di una release prevista per il prossimo anno.



Al momento non si conoscono né una sinossi ufficiale né tantomeno le specifiche su nuovi ed eventuali personaggi che verranno introdotti nel secondo capitolo delle avventure della "normale famiglia di supereroi". L'unica cosa che ci è data sapere su Gli Incredibili 2 è la data d'uscita, fissata nelle sale americane per il 15 giugno 2018.