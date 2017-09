Gli Eroi del Natale: Sony svela il trailer italiano del prossimo film animato

La divisione italiana della Warner Bros. Pictures/Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer doppiato in italiano del prossimo film d'animazione dello studio,, diretto dal regista. Come sempre trovate il trailer comodamente all'interno di questa notizia.

Gli Eroi del Natale ci racconta una delle storie più antiche del mondo, la Natività, con occhi differenti. L'asinello Bo, fuggito dal mulino in cui sgobbava giornalmente, intraprende un viaggio al fianco della pecorella Ruth e della colomba Dave, ai cammelli ed altri animali all'inseguimento della stella cometa. Alla fine avranno un ruolo decisivo nella storia più importante di tutti i tempi!

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 30 novembre.