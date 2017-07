Glass: Sarah Paulson nel cast del film di M. Night Shyamalan

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il registaha reso noto ufficialmente che l'attriceè entrata a far parte del cast di Glass , sequel del recentee capitolo conclusivo della trilogia iniziata nel 2000 con. Il film arriverà nelle sale americane il 18 gennaio 2019.

Sarah Paulson si aggiunge ad un cast che comprende già Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Anya Taylor-Joy. Al momento non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che la star di American Horror Story e American Crime Story interpreterà.

La trama di Glass unirà gli eventi narrati in Split con quelli di Unbreakable e sarà ambientata negli anni '20, con un budget a disposizione nettamente più in linea con quelli di un classico thriller, come ha spiegato Jason Blum della Blumhouse Production.

Torneranno personaggi come David Dunn (Willis), Kevin Wendell Crumb (McAvoy), Casey Cooke (Taylor-Joy) e Elijah Price (Jackson).

Sarah Paulson ha recentemente fatto parte del cast di Rebel in the Rye, esordio alla regia dell'attore Danny Strong e basato sul libro di Kenneth Slawenski, J.D. Salinger: A Life, incentrato sulla vita dello scrittore J.D. Salinger. Nel cast anche Nicholas Hoult, Zoey Deutch, Kevin Spacey, Brian d'Arcy James e Victor Garber. Il film è stato presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival.