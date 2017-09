Glass sarà un film di supereroi "molto diverso", parola di Jason Blum

Jason Blum lo conferma: Glass , il sequel die parte dello stesso universo di, sarà un film sui supereroi, solo che diverso da ciò che intendiamo pensando al genere.

L'uscita di Glass nelle sale cinematografiche è prevista per il 18 gennaio 2019 e Blum ha dato qualche indizio non solo su questa pellicola, ma anche su Spawn:

"Glass è una specie di film sui supereroi, sicuramente. Lo considererei così anche se, ok, è piuttosto diverso. Potrei essere più specifico dicendo che non è un film Marvel, ma un film di supereroi."



Ok, non è affatto difficile pensare che il film di Shyamalan si discosterà dall'ideale supereroistico cui ci ha abituato la Marvel in questi ultimi anni. però è certo che, sapendone molto poco, siamo davvero curiosi di scoprire qualcosa di più su Glass. Tuttavia, per adesso, dobbiamo accontentarci di queste poche parole.

Su Spawn invece:

"Spawn anche è una specie di film sui supereroi, ma anche questo è diverso. Mi piace l'idea di fare film sui supereroi con un basso budget. E figo!"