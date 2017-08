Glass: Samuel L. Jackson conferma la data d'inizio delle riprese

rivela quando inizierà a girare i seguito di Split , il thriller diconche è uscito all'inizio del 2017.

Split era la storia di un uomo con un disturbo dissociativo di personalità estremamente grave. Questa prima pellicola, come anche Glass, fa parte dell'universo collegato al film del 2000 dello stesso regista, Unbreakable, con Bruce Willis e Jackson.

Al botteghino Split ha guadagnato 276.9 milioni di dollari a livello globale, per una spesa complessiva di realizzazione pari a soli 9 milioni di dollari. Un successo, senza dubbio, che consente a Shyamalan di riconnettere gli spettatori a personaggi quali David Dunn (Willis) ed Elijah Price, aka Mr. Glass (Jackson). Glass dovrebbe uscire nel 2019 e tra pochissimo inizieranno le riprese.

In un'intervista con Collider, Jackson ha parlato delle riprese:

"Iniziamo a provare a settembre, il 18 per la precisione, e le riprese inizieranno il 25." ha dichiarato l'attore.

Shyamalan vuole quindi fare le cose più rapidamente possibile, dal momento che sembra avere in mente la realizzazione di questo progetto da diverso tempo e poi, se consideriamo che Unbreakable è uscito la bellezza di diciassette anni fa, in effetti non è che le cose siano andate particolarmente veloci per Glass.

I membri del cast che siamo sicuri saranno in Glass sono Sarah Paulson, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Anya Taylor-Joy. Vedremo chi altro si unirà al progetto e di certo le notizie inizieranno ad arrivare non appena iniziate le riprese.