Glass: rivelata la sinossi ufficiale del sequel di Split

Dopo aver rivelato che Glass sarà un sequel per entrambe le pellicole, la cosa è adesso ufficializzata anche dalla nuova sinossi del film, appena diffusa. Sappiamo che nel cast torneranno quindi Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy e Samuel L. Jackson, con l’ingresso di Sarah Paulson.

Sinossi: Direttamente da Unbreakable, Bruce Willis torna nei panni di David Dunn così come Samuel L. Jackson torna nei panni di Elijah Price, noto con lo pseudonimo Mr. Glass. A loro si uniscono i protagonisti di Split, James McAvoy, che ritorna nei panni di Kevin Wendell Crumb e delle sue personalità multiple, e Anya Taylor-Joy come Casey Cooke, l’unica prigioniera sopravvissuta all’incontro con La Bestia. In seguito agli eventi di Split, in Glass troveremo Dunn iniziare la sua caccia alla Bestia in una serie di incontri in crescendo, mentre su di loro incombe l’ombra minacciosa di Price, che emerge come burattinaio e come colui che nasconde dei segreti su entrambi i protagonisti.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso M. Night Shyamalan (che torna anche in veste di sceneggiatore e regista, ovviamente) e Jason Blum, già produttore di Split e The Visit per la Universal. A loro si aggiungeranno Ashwin Rajan, Marc Bienstock e il produttore esecutivo Steven Schneider. Glass sarà il capitolo finale di una trilogia, iniziata con Unbreakable e proseguita quindi con Split. La data d’uscita ufficiale è fissata per il 18 gennaio 2019.