Glass: ecco come è avvenuto il team-up Disney e Universal per il sequel

La storia dietro Glass è interessante:ha iniziato con le riprese proprio in questi giorni di quello che è un sequel di due pellicole combinate, sempre dirette da lui:

Due film che, almeno se guardati dal punto di vista dell'anno di realizzazione, sono lontanissimi l'uno dall'altro: il primo è uscito circa 15 anni fa, il secondo quest'anno, a gennaio. Ed è proprio alla fine di Split che abbiamo capito quanto tutto fosse collegato in quello che Shyamalan ha concepito come un unico universo che unisce tutte e tre le storie.

Glass uscirà nel 2019 e il cast vedrà riuniti gli attori di entrambe le precedenti pellicole: Bruce Willis e Samuel L. Jackson da Unbreakable e James McAvoy e Anya Taylor-Joy da Split; Shyamalan, ovviamente, sarà ala regia. Ma un progetto del genere non è complicato solo dal punto di vista creativo, ci sono questioni burocratiche a monte, che vanno discusse in questi casi.

Secondo THR, che ha riportato la notizia, sono serviti gli sforzi combinati di Universal e Buena Vista, sussidiaria di Disney, al fine di realizzare il progetto, perché le proprietà dei due film sono diverse e appartengono a queste due società. Alla fine, l'accordo prevede che il rilascio internazionale della pellicola sarà fatto da Buena Vista, mentre la distribuzione domestica toccherà alla Universal. Tanto per fare un esempio di come girino le cose nell'ambiente, l'apparizione finale di Bruce Willis in Split, ha richiesto un permesso speciale da parte della Disney

Qui sotto potete dare un'occhiata al Tweet che il regista ha postato per dichiarare avviato l'inizio delle riprese di Glass.