Glass: due ritorni nel cast del film di M. Night Shyamalan

torneranno a collaborare con il registanel film Glass , sequel di, nel quale riprenderanno a rivestire i ruoli avuti in. Clark nei panni del figlio di David Dunn (Bruce Willis), mentre Charlayne Woodard sarà di nuovo la madre di Elijah Price (Jackson).

La trama di Glass vedrà David Dunn mettersi sulle tracce de La Bestia/Kevin Wendell Crumb mentre Price irromperà nella vita di entrambi gli uomini portando con sé oscuri segreti.

Il cast comprende, oltre alle new entry Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard, anche Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Samuel L. Jackson e Sarah Paulson.

Glass è il terzo ed ultimo film di un'ideale trilogia che comprende Unbreakable - Il predestinato e Split, tutti diretti da M. Night Shyamalan.

Spencer Treat Clark ha recitato al cinema, tra gli altri, ne Il gladiatore di Ridley Scott, Mystic River di Clint Eastwood, The Last Exorcism - Liberaci dal male di Ed Gass-Donnelly e in The Town That Dreaded Sundown di Alfonso Gomez-Rejon. In tv è apparso in quattro episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. e Animal Kingdom.