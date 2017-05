Girls Trip: il nuovo trailer mostra le ragazze a caccia di divertimento!

La Universal Pictures ha rilasciato online il nuovo trailer di, il film diretto dal regista, con

Il film inizia quando quattro amiche di lunga data fanno un viaggio verso New Orleans per andare all'annuale Essence Festival. Le ragazze ritrovano l'antico legame e iniziano a divertirsi. Tutto il film sarà così da lì in poi un'apoteosi di ballo, bevute e casino! Naturalmente, è vietata ai minori...

La sceneggiatura è di Kenya Barris e Tracy Oliver. Nel cast di Girls Trip ci sono Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Kate Walsh, Mike Colter e Kofi Siriboe. Il film esce nelle sale americane il 21 luglio.