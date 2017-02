Girls Trip: ecco il nuovo poster del film con Queen Latifah

ha pubblicato un nuovo poster del film, diretto dae con protagonista. Il film racconta di un classico road trip tra amiche, dirette questa volta all’Essence Festival di New Orleans. Il poster è disponibile per la visione in fondo alla notizia.

Tratto da una sceneggiatura di Kanya Barris e Tracy Oliver, Girls Trip è un film di amicizia femminile e ne presenta tutti gli ingredienti classici: ubriacature, balli, innamoramenti, litigi e riappacificazioni. Oltre a Queen Latifah nel film appariranno Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Kate Walsh, Mike Colter e Kofi Siriboe.

Girls Trip uscirà nelle sale questa estate, il nuovo poster, invece, è disponibile poco sotto la notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!