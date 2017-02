Girls Trip: arriva il redband trailer della commedia con Jada Pinkett Smith

La Universal Picture ha diffuso in rete il redband trailer (ovvero vietato ai minori) dalla nuova commediadiretta da. Potete visionare il trailer, come sempre, dopo il salto.

Scritto da Kenya Barris e Tracy Oliver, Girls Trip è incentrato su quattro amiche alle prese con tutto quello che amicizia vuol dire: tanti balli, tanti sentimenti, tante bevute...

La commedia è prodotta da Will Packer (Think Like a Man) e vede nel cast Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall e Tiffany Haddish, insieme a Larenz Tate (House of Lies), Kate Walsh (Noi siamo Infinito), Mike Colter (Marvel’s Luke Cage) and Kofi Siriboe (Kicks). La commedia vietata ai minori uscirà in USA il 21 luglio.