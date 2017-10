Gigantic: la Disney cancella ufficialmente il film d'animazione

Nel 2015 la Walt Disney Pictures ha annunciato un nuovo film animato titolato Gigantic , ispirato a 'Jack & il fagiolo magico'. La pellicola, inizialmente prevista per il 2018, fu posticipata al 2020.

Adesso la Disney ufficializza, tramite The Hollywood Reporter, la cancellazione del progetto. Ed Catmull della Disney ha cosi commentato la notizia: "E' impossibile sapere, quando iniziamo a lavorare su un progetto, come si svilupperà il processo creativo, e a volte, non importa quanto amiamo l'idea o quanto cuore ci mettiamo, scopriamo che non funziona. Con Gigantic siamo arrivati a quel punto, e anche se è una decisione difficile, annunciamo che chiudiamo ogni sviluppo attivo riguardante il progetto. Adesso concentreremo le nostre energie su un altro progetto che è già in lavorazione da tempo, e di cui condivideremo i dettagli molto presto, e che arriverà nel 2020".