Gifted: online il trailer in italiano del film di Marc Webb

Chris Evans smette i panni del vendicativo Captain America per indossare dei più comodi jeans e interpretare il protagonista di Gifted - Il dono del talento Frank Adler, un uomo che lotta per mantenere la patria podestà della geniale nipotina, figlia della sorella scomparsa. Nel cast, figura anche l'attrice premio Oscar Octavia Spencer.



Diretto dal talento emergente Marc Webb (500 Giorni Insieme, The Amazing Spider-Man) e scritto da Tom Flynn, il film è atteso nelle sale USA il prossimo 12 aprile. Possibile uscita estiva per il mercato italiano?