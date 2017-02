Ghosts of War: Brenton Thwaites entra nel cast

Da pochi istanti è stata confermata la notizia secondo cui il giovane attore, che vedremo nella prossima pellicola de, ha firmato per recitare nel soprannaturale thriller psicologico che porterà il titolo di, basato sulla sceneggiatura originale di

Ghosts of War segue cinque soldati americani agguerriti che hanno la missione di tenere un castello francese verso la fine della seconda guerra mondiale. Precedentemente occupato dall'alto comando nazista, la permanenza nel castello li porta rapidamente nella follia quando incontrano un nemico soprannaturale molto più terrificante di qualsiasi cosa abbiano mai visto sul campo di battaglia. Thwaites ricoprirà il ruolo di Chris Goodson, leader naturale e brillante stratega.

Eric Bress, che conosciamo soprattutto per The Butterfly Effect e The Final Destination, si occuparà anche della regia della pellicola, mentre Todd Shepherd, Joe Simpson e Shelley Madison stanno producendo e finanziamento del progetto. Adrian Jayasinha sarà il produttore esecutivo. La Highland Film Group si occuperà delle vendite internazionali.