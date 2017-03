Ghostbusters: Ivan Reitman conferma che sono in preparazione altri film

Se siete tra quelli che hanno odiato a morte ildicon un cast totalmente femminile, allora questa notizia non fa per voi. Perché, nonostante il sonoro flop del film, sembra che usciranno altri progetti legati agli acchiappafantasmi.

A svelarlo è Ivan Reitman che, in una nuova intervista, conferma che la Sony sta sviluppando altri film sui Ghostbusters: "Abbiamo iniziato a lavorare sul film d'animazione subito dopo l'ultimo uscito al cinema, ma stiamo sviluppando anche altre pellicole in live-action. Voglio che facciano parte tutte di un unico universo. Il mio lavoro è quello, ad oggi. Spero che il film animato esca nel 2019 o nel 2020, ma dipenderà tutto da quanto tempo ci impieghiamo per assemblare il tutto. E' difficile fare una pellicola d'animazione!".

"Ci sarebbe piaciuto che l'ultimo Ghostbusters fosse stato un grosso successo, ma considerando che il secondo film è uscito 30 anni fa, è andato pure piuttosto bene al box-office" continua "Penso che sia costato troppo, e questo è stato un problema. E ho avuto delle opinioni differenti sul dove dovesse procedere la pellicola, ne ho discusso con Paul Feig ma lui è un regista talentuoso. Quello era il suo film e gli ho dato spazio per fare quel che voleva".