Ghostbusters: Gli artwork del film online

Shae Spatz ,il concept artist, ha pubblicato gli artwork realizzati per il remake di Ghostbusters, sul suo sito ha presentato una ricca galleria con tutte le opere.

Shae Shatz professionista dei concept art ha aggiornato il suo sito ufficiale con le sue opere realizzate per il remake di Ghostbusters. "Ghostbuters è stata una fantastica opportunità per lavorare con un grande gruppo di talenti - ha scritto Spatz - Ci siamo soffermati sullo sviluppo di un linguaggio visivo per l'equipaggiamento dei ghostbusters". Gli artwork sono numerosi, interessanti e dettagliati al centimetro. Nonostante il remake fosse atteso da molti, le Ghostbusters in gonnella non hanno riscosso molto successo tra il pubblico.

Il regista del film, Paul Feig ha dichiarato in una recente intervista, che la decisione di andare avanti o di interrompere il progetto dipendeva da quanti fondi lo studio sarebbe stato disposto a spendere.