Ghostbusters: il film d'animazione sarà incentrato su un fantasma?

Anche se il reboot cinematografico diad opera dinon è andato come sperato, la Sony Pictures sta sviluppando altre due pellicole sul franchise dell'acchiappafantasmi.

Uno di questi è un film d'animazione. Ora That Hashtag Show conferma le voci di corridoio: la pellicola in questione sarebbe narrata dal punto di vista di un fantasma. Al momento i dettagli sono piuttosto scarsi, e secondo That Hashtag Show la pellicola potrebbe vedere protagonista, dunque, uno dei fantasmi inseguiti dai Ghostbusters o, addirittura, di uno dei fantasmi apparsi nelle prime due pellicole in live-action.

Quel che è confermato è che Fletcher Moules è stato ingaggiato dalla Sony per sviluppare un film che si avvicini, per atmosfere, al cartoon di fine anni '80/inizio anni '90 The Real Ghostbusters.