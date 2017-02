Ghost in the Shell: la WETA Workshop ha rilasciato le statuette del film!

Laha appena svelato due nuove statuette da collezione in scala 1:4 dedicate al prossimo film di. La prima rappresenta il, interpretata da(The Avengers), mentre l'altra è la geisha robot che abbiamo potuto vedere nei trailer. Potete trovare le foto nella galleria in calce alla notizia!

Entrambe le statuette sono in edizione limitata di sole 500 copie in tutto il mondo. Ovviamente il costo è piuttosto elevato: ben 499 dollari, ma il livello dei dettagli è incredibile in entrambi i modelli. Costruiti in "polystone di alta qualità", hanno una base illuminata ed elementi del costume in tessuto, che il sito indica essere una novità assoluta per i prodotti Weta Workshop. Le statuette sono state progettate e scolpite da Linsdey Crummett e Gary Hunt.

Il sito spiega: "La Weta Workshop ha passato più di dieci mesi immersa nell'incredibile mondo futuro tech di Ghost in the Shell. Lavorando a stretto contatto con il regista Rupert Sanders e il suo team di produzione, la Workshop ha aiutato a tradurre questo iconico manga reimmaginandolo in un ambiente live-action, prima di portare quel mondo alla vita attraverso più di 3000 protesi, animatronics, oggetti di scena, miniature e costumi speciali."

Sulla figure del Maggiore la descrizione del sito afferma, "Il costume speciale del maggiore è al centro dell’immaginazione di Ghost in the Shell e ha rappresentato un punto di riferimento per la creatività e l'innovazione della Weta Workshop. Basandoci su scansioni digitali dell’attrice Scarlett Johansson, abbiamo costruito uno straordinario costume con effetti fisici differenti da qualsiasi cosa avessimo mai tentato prima. Costruito con un silicone traslucido liscio sopra un tessuto, aderisce al Maggiore come una seconda pelle; un pezzo di tecnologia, sia pratico che iconico."

Sulla Geisha, il sito dice: "Una sequenza d'azione fondamentale vede protagoniste una serie di belle ma mortali Geishe. Con i costumisti Kurt e Bart, la Workshop ha contribuito a progettare il make-up, i capelli e il kimono distintivi del soggetto, dando ad ogni personaggio un look unico. Caratterizzate da parrucche, arti di silicone e maschere animatronic in movimento, queste Geishe hanno sospinto la Weta Workshop in nuovi territori creativi, ampliando la portata di quello che può essere realizzato attraverso gli effetti fisici."