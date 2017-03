Ghost in the Shell: scopriamo di più sul film con Featurette e una nuova clip

A pochi giorni dall'uscita diecco che arrivano intriganti video dal dietro le quinte per saperne di più sul film diretto da, che esce in Italia il 30 marzo.

In più c'è anche una clip nella quale Major (Scarlett Johansson) e Batou (Pilou Asbæk) si preparano ad entrare nella mente di una Gheisha, e poi le cose si mettono male. E in ultimo, vediamo un promo video di Mamoru Oshii, il regista dell'anime originale. In questo video Oshii parla dell'adattamento cinematografico di Sanders, partendo dal manga originale e fa i complimenti a Scarlett Johansson per la sua interpretazione di Major.

Il cast di Ghost in the Shell è composto da Scarlett Johansson (Major), Pilou Asbæk (Batou), Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki), Chin Han (Togusa), Michael Pitt (Kuze), e Juliette Binoche come Dr. Ouelet.