Ghost in the Shell: Scarlett Johansson risponde alle accuse di whitewashing

Come saprete, il live-action diè stato accusato da alcuni fan di cosiddetto whitewashing quando l’attrice, di chiare origini occidentali, è stata scelta come protagonista della pellicola nel ruolo del(chiamatanel manga originale giapponese).

Anche se è stato fatto notare che il personaggio debba essere interpretato dalla persona più adatta al ruolo, indipendentemente dall'appartenenza etnica (una motivazione che il regista Rupert Sanders ha abbracciato completamente, spiegando che non rimpiange la scelta fatta), sono comunque rimaste alcune voci contrarie, soprattutto in un periodo storico dove il politically correct sembra contaminare gli aspetti più disparati del vivere comune.

Ora, la star degli Avengers ha affrontato la polemica per la prima volta durante un'intervista effettuata dal magazine Marie Claire, spiegando che la sua intenzione non era di sostituirsi a un’attrice asiatica, ma piuttosto di fornire la sua interpretazione personale del personaggio: "Sicuramente io non avrei mai la presunzione di interpretare un ruolo scritto per un’altra etnia. La diversità è importante a Hollywood, e non vorrei mai avere la sensazione di interpretare un personaggio che offenda qualcuno. Inoltre, avere un franchising con alla guida una protagonista femminile è veramente un’opportunità rara. Ovviamente, ne sento l'enorme pressione; il peso sulle mie spalle di una così grande proprietà intellettuale."

Scarlett Johansson è una delle attrici più pagate e la più remunerativa di Hollywood, arrivando a un incasso totale dei film a cui ha partecipato di 3,3 miliardi di dollari, oltre ad aver dimostrato nella sua carriera di saper gestire ottimamente ruoli action. Voi cosa ne pensate di Scarlett Johansson nei panni del Maggiore Motoko Kusanagi?

Per chi è ansioso di vederla in azione, Ghost in the Shell sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 30 marzo 2017.