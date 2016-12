Ghost in the Shell: Scarlett Johansson è Motoko nella foto di Empire

Pistola alla mano, frangetta e oscurità: Scarlett Johansson è la protagonista della nuova foto di Ghost in The Shell pubblicata dalla rivista Empire. Il film arriverà nel 2017.

L'uscita del trailer di Ghost in the Shell ha suscitato plausi tra i fan del franchising nato da un videogioco giapponese. Qualche ora fa la storica rivista Empire ha pubblicato una foto esclusiva della protagonista del film Scarlett Johansson nei panni di Motoko Kusanagi, la comandante della Sezione 9, organizzazione della National Public Safety Comission che combatte il terrorismo informatico. Le polemiche sollevate all'inizio del progetto per l'assenza di membri asiatici nel cast sembrano essersi placati con il rilascio delle prime immagini del film, con la Johansson nel film anche Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche e Michael Pitt.

Diretto da Rupert Sanders Ghost in the Shell uscirà al cinema a marzo 2017.