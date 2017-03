Ghost in the Shell: Scarlett Johansson nella clip estesa del salto dal palazzo!

Direttamente dalla pagina Youtube della Paramount, ecco il nuovo video esteso della spettacolare scena in cui Major (), salta da un edificio e inizia il combattimento. il film esce in Italia il 30 maggio.

In Ghost in the Shell la Johansson interpreta il metà cyborg, metà umano Major, un ibrido creato per mantenerla in vita dopo essere stata vittima di un terribile incidente. Major è l'unica della sua specie e il suo compito, in qualità di soldato potenziato, è di catturare i peggiori criminali del pianeta e consegnarli alla giustizia. Quando il livello sale e i terroristi acquisiscono la capacità di controllare gli esseri umani attraverso l'"hackeraggio delle menti", Major è l'unica in grado di fermare questa minaccia. Quando però scopre di non essere stata salvata, ma usata per diventare un arma, la sua missione cambia: inizia a cercare chi le ha tolto la possibilità di una vita normale, così che non succeda ad altri.

Il cast del film include Beat Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki), Juliette Binoche (Dr. Ouelet), Michael Pitt (Kuze), Pilou Asbæk (Batou), e Kaori Momoi.