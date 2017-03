Ghost in the Shell: Scarlett Johansson lotta nell'acqua nella nuova clip

Il cast di Ghost in the Shell include, oltre a Scarlett Johnansson, anche Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi e Pilou Asbæk. I membri della task force Section 9 sono invece Chin Han, Lasarus Ratuere, Danusia Samal, Tuwanda Manyimo e Yutaka Izumihara.

Tratto dall'anime di Masamune Shirow, il film narra la storia del cyborg ibrido - per metà umano - Major, interpretato dalla Johansson che, in qualità di agente speciale, comanda la task force d'élite chiamata Section 9. L'unità speciale ha il compito di fermare i piani criminosi di un nemico il cui scopo è bloccare i progressi cyber tecnologici della Hanka Robotics.

Basato sula serie a fumetti della Kodansha Comics , Ghost in the Shell è diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore) e uscirà nelle sale italiane il 30 Marzo 2017.

Nella nuova clip rilasciata dalla Paramount Pictures, Scarlett Johansson appare dal nulla e combatte in una breve ma intensa e spettacolare scena acquatica.

, la Vedova Nera di, è protagonista di un nuovo video didel regista, in uscita il prossimo 30 Marzo. Ecco il sexy Maggiore in azione!

Altri contenuti per Ghost in the Shell