Ghost in the Shell: rilasciati dei concept alternativi per Kuze

, un artista concettuale del, ha avuto il privilegio di lavorare all'adattamento live-action di. L’artista ha ora rilasciato una serie di immagini che raffigurano i concept alternativi del personaggio di(interpretato da). Trovate le illustrazioni nella galleria in calce alla notizia!

Secondo Hanna, Kuze originariamente doveva essere l'uomo che ride - il cyberterrorista ossessionato da J.D. Salinger del primo arco narrativo della serie televisiva Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - ma il personaggio ha attraversato un sacco di cambiamenti una volta che è stato assunto Michael Pitt per la parte.

"Questo è stato per diversi mesi l'aspetto che approvarono per Kuze. Successivamente Michael Pitt ha portato ad una serie di riprogettazioni quando venne coinvolto con il personaggio," ha scritto Hanna in merito ai suoi disegni. "L'idea era che il suo corpo sintetico si stava lentamente sfaldando, ogni componente stava perdendo coesione l’uno con l’altro a causa del fallimento della sua procedura di creazione dello shell. L'unica 'pelle' originale che è riuscito a conservare si trova sulla parte superiore della faccia, mentre il resto del corpo è un patchwork ricavato da parti di androidi, strappato via per rivelare un 'derma intelligente', o smontata ulteriormente esponendo così il sistema muscolo-scheletrico che condivide con il Maggiore. Un liquido bianco fuoriusciva dai pannelli in scissione, simile a lacrime o ferite non cicatrizzate."

Il personaggio denominato 'Samurai Arms' "originariamente avrebbe dovuto combattere Batou durante la sparatoria nella discoteca Yakuza. Questa è stata la continuazione di alcune idee dei miei amici Adam Middleton e Greg Tozer," ha spiegato Hanna. "Adam aveva fatto un mucchio di disegni con protesi per il viso, e Greg se ne era venuto fuori con questa insana idea dove alcuni membri della banda si sarebbero potenziati con armature perlescenti e tatuaggi."

Ghost in the Shell è ora nei migliori cinema.