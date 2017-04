Ghost in the Shell: le reazioni dei giapponesi al film con Scarlett Johansson

L'adattamento delladi, con protagonistaè arrivato nelle sale giapponesi venerdì scorso ed è stato accolto positivamente dagli spettatori nipponici, più che in America.

Quello che piace molto ai giapponesi della pellicola diretta da Rupert Sanders è che il film eccelle nell'aspetto visuale, tuttavia è privo di sostanza. Su Yahoo Japan Movies il rating di Ghost in the Shell è 3 stelle e mezzo, 4 stelle per la grafica, 3 stelle per la storia.

"Molto bello, mi è piaciuto guardarlo. Non hanno solo copiato l'originale, hanno creato una storia nuova, un approccio decisamente migliore", dice Tomki Hirano, un fan del manga e dell'anime originali a The Hollywood Reporter dopo aver visto il film al Toho Cinema complex di Shinjuku

"Visto che è una produzione Hollywoodiana hanno potuto usare un alto budget per creare effetti visuali di altissima qualità." La maggior parte delle produzioni giapponesi lavora con cifre pari a meno del 10% dei 110 milioni di dollari usati per Ghost in the Shell.

Altre critiche piovute sul film riguardano poi l'attrice protagonista e interprete di Major Motoko Kusanagi (la cui coscienza è stata trasferita in un corpo ibrido metà umano metà cyborg), Scarlett Johansson, in quanto non orientale. "Era fantastica. Mi è piaciuta in Avengers e volevo vedere il film perché c'era lei. Probabilmente se avessero fatto una versione giapponese del ive-action avrebbero usato una ragazzina sciocca idolatrata dai fan", continua Hirano.

La critica che comunque Hirano muove a questo film è che, rispetto all'anime e al manga originali, manca di profondità introspettiva, non ha usato nulla del materiale precedente, pieno di questioni filosofiche ed esistenziali sul tema dell'identità personale. "Questo era alla base della storia originale, dove risiede l'anima? Questo tipo di questioni ha influenzato film tipo Matrix, ma non ne vedo traccia in questa trasposizione."

Un'altra spettatrice, Yuki, che non ha letto il manga prima di vedere il film, fa da eco a Hirano sullo "stile sopra la sostanza". "E' bellissimo, la migliore trasposizione possibile in termini di effetti visivi. Ma la storia è un po' superficiale, non va a fondo ad indagare i temi dell'anime. Ma è una versione Hollywoodiana, è una cosa che ci si aspetta." dice Yuki.

Riguardo il casting della Johansson dice "ho sentito che alcuni negli States volevano che fosse un'asiatica ad interpretarla. Sarebbe stato meglio se fosse stata asiatica o asiatico-americana? Mah, secondo me sarebbe stato peggio: qualcuno di asiatico non giapponese che fa finta di esserlo? Meglio una bianca."

Ghost in the Shell è attualmente in sala.