Ghost in the Shell: online il secondo trailer ufficiale della pellicola

Basato sul manga acclamato di Masamune Shirow, Ghost in the Shell è una storia che sposa l'azione hi-tech con riflessioni filosofiche. La serie segue il Maggiore Motoko Kusanagi, un leader di una squadra speciale presso l'organizzazione anti-terrorismo della Sezione 9. L'eroina è anche un essere umano cibernetico. Con il compito di catturare i cattivi, la protagonista opera con i suoi colleghi per catturare i criminali ed estremisti che vogliono decostruire i progressi cibernetici della società.

Ghost in the Shell vede alla regia Rupert Sanders, con una sceneggiatura scritta da Jonathan Herman e Jamie Moss. La protagonista Scarlett Johansson è affiancata da Pilou Asbæk come Batou, Takeshi Kitano come il capo Daisuke Aramaki, Chin Han come Togusa, Michael Pitt come Kuze e Juliette Binoche come Dr. Ouelet.

Ghost in the Shell farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 30 marzo 2017.