Ghost in the Shell: online il nuovo poster IMAX del film con Scarlett Johansson

La, in associazione con, ha rilasciato un nuovo poster esclusivo di, che immortala una delle scene più iconiche della pellicola con protagonista, e abbiamo già potuto intravedere nel trailer! Trovate il poster in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

Dopo i due poster IMAX rilasciati precedentemente ne arriva un terzo con protagonista sempre la scattante Scarlett Johansson.



Ghost in the Shell vede protagonista Scarlett Johansson (Avengers: Age of Ultron, Lucy) ed è stato diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore). Basato sulla famosa serie omonima di manga edita da Kodansha Comics (scritta e illustrata da Masamune Shirow), il film è stato prodotto da Avi Arad (The Amazing Spider-Man 1 e 2, Iron Man), Ari Arad (Ghost Rider: Spirit of Vengeance), e Steven Paul (Ghost Rider: Spirit of Vengeance). Michael Costigan (Prometheus), Tetsu Fujimura (Tekken), Mitsuhisa Ishikawa (il cui studio di animazione Production I.G ha prodotto la versione giapponese della serie televisiva e dei film di Ghost in the Shell), e Jeffrey Silver (Edge of Tomorrow, 300) sono invece i produttori esecutivi.

Ghost in the Shell narra la storia del Maggiore (Johansson), un ibrido umano-cyborg a capo di una forza speciale d'elite denominata Sezione 9. Formata per intercettare e fermare i criminali e gli estremisti più pericolosi, la Sezione 9 si trova di fronte con un nemico senza scrupoli il cui obiettivo è quello di eliminare via gli avanzamenti nella tecnologia informatica della Hanka Robotic.

Il cast di Ghost in the Shell include oltre a Scarlett Johansson nella parte del Maggiore anche Beat Takeshi Kitano nei panni di Daisuke Aramaki, Juliette Binoche nel ruolo della Dr. Ouelet, Michael Pitt nei panni di Kuze, Pilou Asbæk nel ruolo di Batou e Kaori Momoi. I membri della Sezione 9 sono interpretati da Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo.

Ghost in the Shell sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 31 marzo 2017.