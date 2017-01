Ghost in the Shell: online un nuovo motion poster del film

è la protagonista di, adattamento cinematografico del manga omonimo, previsto nelle sale dal prossimo 30 marzo, diretto da. Sulla pagina Twitter del film è comparso un nuovo motion poster diffuso dalla Paramount Pictures, dove si vedono alcune modifiche al personaggio protagonista.

La trama di Ghost in the Shell, con protagonista Scarlett Johansson, è ambientata in un futuro dove dei membri di un'unità devono indagare sui crimini tecnologici. The Major è alla guida dell'unità e dovrà sconfiggere uno dei criminali più pericolosi, The Laughing Man, deciso a non fermarsi di fronte a niente e nessuno.

Diretto da Rupert Sanders, Ghost in the Shell comprende nel cast Scarlett Johansson, Sam Riley, Michael Wincott, Michael Pitt, Juliette Binoche e Takeshi Kitano.