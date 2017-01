Ghost in the Shell: è in arrivo il nuovo trailer del film con Scarlett Johansson

Dopo il primo trailer didiffuso lo scorso novembre, lane ha preparato un secondo giusto in tempo per l’uscita di, che ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito all'adattamento live-action diretto dae con protagonista

Secondo il sito Trailer Track, il nuovo trailer è stato inviato a tutti i cinema del Nord America da Deluxe Digital, e ci si aspetta di vederlo sbarcare online entro la fine di questo giovedì. Vi terremo aggiornati non appena avremo una data di lancio confermata ufficialmente!

Ghost in the Shell segue la storia del Maggiore (Scarlett Johansson), un ibrido umano-cyborg unico al mondo che guida la task force d'élite per le operazioni speciali conosciuta come Sezione 9. Dedicata a fermare i criminali e gli estremisti più pericolosi, la Sezione 9 si troverà di fronte a un nemico il cui folle obiettivo è quello di spazzare via per sempre gli sviluppi nella tecnologia informatica della Hanka Robotic.

Del numeroso cast fanno parte Scarlet Johannsson, protagonista della pellicola nei panni del Maggiore Killian, con la partecipazione di Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Michael Wincott e Michael Pitt. Il film è diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore) che si è basato su una sceneggiatura di William Wheeler.

Ghost in the Shell uscirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Regno Unito il 31 marzo 2017.