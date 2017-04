Ghost in the Shell è un flop, farà perdere almeno 60 milioni alla Paramount

Alla fine,è arrivato nei cinema di tutto il mondo lo scorso week-end, finendo, però, per floppare al box-office. In madrepatria, il film conha incassato solo 19 milioni di dollari, un po' pochi considerando il budget (dichiarato) di 110 milioni.

Secondo le stime di Deadline, la pellicola potrebbe far perdere tra i 60 e i 100 milioni alla Paramount Pictures. Un vero e proprio 'danno', considerando che gli ultimi film dello studio - tolti rari casi come Arrival e Barriere - hanno floppato o hanno incassato troppo poco.

Il budget dichiarato di Ghost in the Shell, come vi abbiamo spiegato, è di 110 milioni, anche se molti affermano che, aggiungendo i costi di marketing, dovrebbe aggirarsi intorno ai 180 milioni.

Kyle Davies della Paramount ha parlato del flop - soprattutto in USA - del film in una nuova intervista: "Abbiamo sperato in risultati migliori al box-office USA. Penso che tutte le polemiche riguardo il casting abbiano avuto un grosso impatto sulle recensioni". Infatti, il film è stato preceduto da numerose polemiche di 'whitewashing': "è un film molto importante per i fan, essendo basato su un anime famoso. Quindi cerchi sempre di onorare il materiale di partenza ma cercando di fare una pellicola per il grande pubblico. E' una sfida, e le recensioni non hanno aiutato".